العثور على جثة قيادي بارز في تيار الحكمة بمحافظة ميسان واعتقال قاتليه

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ميسان اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة قيادي بارز في تيار الحكمة اختطف قبل ايام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مكافحة اجرام ميسان تمكنت من كشف جريمة غامضة راح ضحيتها الشيخ محمد الذهبي بعد اختطافه بظروف غامضة".

وأضاف المصدر؛ أن تم اعتقال قاتلي الذهبي بعد 24 ساعة من كشف الجريمة.

وأعلن قائد شرطة ميسان اللواء علي المياحي، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخص متهم باختطاف القيادي في تيار الحكمة الشيخ محمد هادي الذهيباوي قبل أيام.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال متهم بقضية اختطاف الشيخ محمد هادي الذهيباوي والذي اختفى في ظروف غامضة قبل يومين".

وأشار إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات القضية ودوافعها وسيتم إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق".

وكان مصدر أمني في ميسان، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس الأول الجمعة، بأن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً باختطاف الشيخ محمد الذهيباوي الذي يشغل منصب مسؤول القاطع الشمالي في تيار الحكمة الوطني في محافظة ميسان".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى العثور على عجلة الشيخ الذهيباوي محروقة بالكامل ومتروكة في منطقة نهر سعد شمالي مركز محافظة ميسان".