العثور على جثة قتيل ورجل ينهي حياة زوجته بمطرقة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل قتيل لوحظت على رأسه آثار اطلاقة نارية بينما أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته بضربها بمطرقة حديد سرق أشخاص عجلات حديثة من معرض لبيع وشراء السيارات في حوادث متفرقة في ثلاث محافظات.

وقالت المصادر الأمنية لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية عثرت على جثة شاب من أهالي منطقة نهر سعد التابعة لقضاء الكميت، مرمية على الطريق الحولي وسط مدينة العمارة وقد تلقى اطلاقة برأسه تسببت بمقتله

وأضافت أن رجلاً قام بضرب زوجته البالغة من العمر نحو 50 سنة بمطرقة على رأسها في سوق ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى بعد مشادة كلامية بسبب خلافات اجتماعية ما أدى الى وفاتها بالحال فيت اعتقلت القوات الامنية الزوج ونقلته الى مركز احتجاز.

وذكرت المصادر أن "مجهولين قاموا بسرقة 4 عجلات من إحدى المعارض بمنطقة القبلة وسط مدينة البصرة، 3 منهن بيك اب وواحدة جكسارة"، لافتة إلى أن " قيمة العجلات المسروقة تقارب 200 مليون دينار عراقي".

وتابعت بالقول إن "القوات الامنية في البصرة شددت من اجراءاتها عند مداخل المحافظة ومخارجها بحثا عن الجناة".