سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العثور على جثة قتيل ورجل ينهي حياة زوجته بمطرقة في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-03-22T09:27:24+0000
العثور على جثة قتيل ورجل ينهي حياة زوجته بمطرقة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل قتيل لوحظت على رأسه آثار اطلاقة نارية بينما أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته بضربها بمطرقة حديد سرق أشخاص عجلات حديثة من معرض لبيع وشراء السيارات في حوادث متفرقة في ثلاث محافظات.

وقالت المصادر الأمنية لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية عثرت على جثة شاب من أهالي منطقة نهر سعد التابعة لقضاء الكميت، مرمية على الطريق الحولي وسط مدينة العمارة وقد تلقى اطلاقة برأسه تسببت بمقتله

وأضافت أن رجلاً قام بضرب زوجته البالغة من العمر نحو 50 سنة بمطرقة على رأسها في سوق ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى بعد مشادة كلامية بسبب خلافات اجتماعية ما أدى الى وفاتها بالحال فيت اعتقلت القوات الامنية الزوج ونقلته الى مركز احتجاز.

وذكرت المصادر أن "مجهولين قاموا بسرقة 4 عجلات من إحدى المعارض بمنطقة القبلة وسط مدينة البصرة، 3 منهن بيك اب وواحدة جكسارة"، لافتة إلى أن " قيمة العجلات المسروقة تقارب 200 مليون دينار عراقي".

وتابعت بالقول إن "القوات الامنية في البصرة شددت من اجراءاتها عند مداخل المحافظة ومخارجها بحثا عن الجناة".

related

وفاة واصابة 3 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى

Date: 2020-05-28 10:34:10
وفاة واصابة 3 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى

انفجاران في ديالى والعمارة..صور

Date: 2021-11-28 20:24:26
انفجاران في ديالى والعمارة..صور

العثور على جثة مجهولة ووفاة عامل نظافة في ديالى

Date: 2021-02-10 07:43:57
العثور على جثة مجهولة ووفاة عامل نظافة في ديالى

مصرع ضابط شرطة وانتحار رجل مسن بحادثين في ديالى

Date: 2020-10-08 11:02:32
مصرع ضابط شرطة وانتحار رجل مسن بحادثين في ديالى

مصرع شخصين وإصابة أربعة بحريق وهجوم على منزلين في ميسان وديالى

Date: 2021-03-11 06:33:00
مصرع شخصين وإصابة أربعة بحريق وهجوم على منزلين في ميسان وديالى

ميسان وديالى.. العثور على جثة مجهولة الهوية والجيش يقصف مواقع داعش بالمدفعية

Date: 2022-01-08 20:43:57
ميسان وديالى.. العثور على جثة مجهولة الهوية والجيش يقصف مواقع داعش بالمدفعية

إصابة 7 مدنيين بمشاجرة مسلحة و حادث سير في ديالى

Date: 2022-03-08 11:10:45
إصابة 7 مدنيين بمشاجرة مسلحة و حادث سير في ديالى

مصرع واصابة ثلاثة عمال بسقوط منزل والعثور على جثة رجل قضى بظروف غامضة بمحافظتين

Date: 2021-10-13 06:59:04
مصرع واصابة ثلاثة عمال بسقوط منزل والعثور على جثة رجل قضى بظروف غامضة بمحافظتين