العثور على جثة فتاة ومصرع واصابة 3 اشخاص وتسجيل وفاة بمركز امني في 3 محافظات

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان، يوم الاثنين، بالعثور على جثة فتاة ومصرع واصابة 3 اشخاص بمحافظة ديالى وبغداد، في وقت سجلت فيه محافظة المثنى حالة وفاة بمركز امني .

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث قتل في منطقة القره غولية بديالى، وتم توجيه دوريات النجدة إلى مكان الحادث، والتي عثرت على فتاة تبلغ من العمر 19 سنة تقريبا مقتولة بطلق ناري في منطقة الرأس".

وفي بغداد ايضا، وتحديدا في منطقة النجادات بناحية جسر ديالى، لقي صاحب عجلة مصرعه واصيب اخران بحادث سير مروع".

وإلى المثنى، افاد مصدر أمني، بوفاة متدرب بصفة عقد اثناء التدريب في المركز التدريبي التابع لقيادة شرطة المثنى، مشيرا إلى أن المتوفي يعاني من امراض سابقة".