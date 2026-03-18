العثور على جثة فتاة مقطّعة وانتحار شاب في محافظتين

شفق نيوز- كركوك/ ديالى

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل كيس (گونية) بمنطقة جيمن شمال في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تعود لفتاة يُقدّر عمرها ما بين 20 إلى 25 عاماً، وقد وُجدت مقطّعة داخل الكيس، في حادثة يُرجّح أنها جنائية.

وأضاف، أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والعمل على التعرف على هويتها.

وأشار إلى فتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته والوصول إلى الجناة وهي من ابشع واغرب الجرائم المسجلة

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بانتحار شاب شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً من مواليد 2003، أقدم على الانتحار بإطلاق نار على رأسه من بندقية صيد (كسرية) في قضاء الخالص شمال غربي ديالى".

وأضاف المصدر أن "مفارز الشرطة حضرت لمكان الحادث ونقلت جثة الضحية الى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الانتحار".