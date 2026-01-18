بغداد.. فتاة مقطعة داخل كيس وامرأة تغرق رضيعها بخزان ماء

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن قوة أمنية عثرت على جثة فتاة "شبه مقطعة" داخل كيس كبير للنفايات، مرمية بالقرب من مكب للنفايات ضمن منطقة النعيرية شرقي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية الواردة تشير إلى أن الفتاة قُتلت داخل منزلهم على يد والدها وشقيقها، قبل أن يُقدما على رمي الجثة، مشيراً إلى فتح تحقيق أصولي للتوصل إلى ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولاحقاً، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، عن كشف جريمة قتل فتاة وإلقاء القبض على الجناة، عقب تلقي بلاغ عبر خط الاستجابة (911) يفيد بوقوع جريمة قتل ورمي جثة فتاة.

وذكرت القيادة في بيان رسمي أن مفارزها، المتمثلة بقسم شرطة بغداد الجديدة ومركز شرطة النعيرية وفوج طوارئ الرصافة الثاني ودوريات نجدة بغداد الجديدة والاستخبارات، تحركت على الفور إلى محل سكن المشتبه بهم.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه بهما هما والد المجني عليها وشقيقها، ضمن منطقة النعيرية شرقي بغداد، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري عن إلقاء القبض عليهما.

وأشارت القيادة إلى أنه وخلال التحقيق اعترف المتهمان صراحة بارتكاب الجريمة بدافع ما يُسمى بـ"غسل العار".

وبيّنت أنه وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في جانب الكرخ، وبمرافقة المتهمين، تم العثور على جثة المجني عليها داخل كيس ومرمية في أحد المبازل.

وأكدت قيادة شرطة بغداد الرصافة أنه تم إيداع المتهمين التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق الأصول.

وفي حادثة أخرى، أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية ألقت القبض على امرأة من مواليد 2004، أقدمت على إغراق طفلها الرضيع المولود عام 2024 داخل خزان ماء سعة 500 لتر في حديقة منزلهم، ضمن ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن وفاته.

وأضاف المصدر أن المرأة اعترفت صراحة بقيامها بهذا الفعل، بحجة أنها تعاني من حالة نفسية، فيما تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها وإحالتها إلى الجهات المختصة.