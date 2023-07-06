العثور على جثة فتاة مقتولة ومصرع وإصابة 5 أشخاص بحوادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بان الأجهزة الامنية عثرت على جثة فتاة، فيما سجلت شجارا مسلحا داخل أحد المنازل جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية عثرت على جثة فتاة مجهولة الهوية ترتدي صاية سوداء اللون وتبلغ من العمر 25 سنة تقريباً، وهي مفارقة الحياة أثر طعنها بواسطة آلة جارحة بمختلف أنحاء الجسم"، لافتا إلى ان " الجثة تم رميها على الأرض خلف موقع 22 النفطي بمسافة تبعد 150 مترا تقريباً، حيث تم نقلها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وتابع بالقول، ان" شجاراً مسلح اندلع داخل أحد المنازل بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار وأدى لإصابة شخصين بطلق ناري، أحدهما موظف بدائرة صحة المحافظة، ليتم نقلهما لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وأضاف، المصدر أن "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار قرب ناحية الفضلية، بين ثلاث عجلات وأدى لمصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة".