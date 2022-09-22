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العثور على جثة فتاة "متفسخة" بمكب نفايات وشاب يضرم النار بجسده في الناصرية

Category: أمـن

Date: 2022-09-22T11:48:04+0000
العثور على جثة فتاة "متفسخة" بمكب نفايات وشاب يضرم النار بجسده في الناصرية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حادثين امنيين في المحافظة، بينها العثور على جثة فتاة مرمية في مكب للنفايات، وسط وجنوب الناصرية، مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية عثرت على جثة في مكب النفايات بمنطقة ال نياز قرب النهر الهولندي، وسط الناصرية، تعود لفتاة بعمر 25عاما متفسخة ومضى على الحادث أكثر من يومين"، لافتا إلى انه "لا توجد أي أثار للضرب، بحسب تقرير الأدلة الجنائية".

وأضاف المصدر، انه "تم تسجيل أيضاً محاولة انتحار لمواطن عمره 19 عاماً أثر حرق نفسه بواسطة مادة البنزين داخل المنزل في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة "، مبينا أن" الحادث أدى لإصابة المجنى عليه بحروق بنسبة 80٪".

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