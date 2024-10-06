العثور على جثة فتاة عشرينية وانتحار شاب داخل منزل اقربائه في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الأحد، بتسجيل حادثين امنيين في المحافظة، أحدهما العثور على جثة فتاة عشرينية وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية عثرت على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها مقتولة رميا بالرصاص بـ(طريقة الاعدام) داخل مقبرة وادي السلام وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، ان "شابا في العشرين من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزل أقربائه بناحية الرضوية جنوبي المحافظة "، مبينا ان" دوافع الانتحار هي الخلاف مع عائلته، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

في السياق، كشفت مكافحة الاجرام في ذي قار تكشف جريمة سرقة 15 مليون من احد المنازل في قضاء الدواية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناء على إخبار تقدم به أحد المواطنين حول تعرض داره الواقعة في قضاء الدواية في محافظة ذي قار لجريمة سرقة تضمنت سرقة مبلغ قدره خمسة عشر مليون ومائتان ألف دينار عراقي".

وتابع البيان، "على الفور تم تشكيل فريق عمل من مكافحة إجرام قضاء الشطرة /شعبة مكافحة إجرام الدواية بالاشتراك مع الأدلة الجنائية والشرطة المحلية في القضاء وتم الانتقال إلى محل الحادث ومن خلال مجريات التحقيق والكشف على الموقع توجهت أصابع الاتهام إلى أحد أبناء صاحب الدار".

وختم البيان، "بموافقات قضائية وخلال وقت قياسي تم القبض على المتهم والذي اعترف بالجريمة بعد مواجهته بالأدلة المتوفرة ضده وتم ضبط المبلغ الذي أخفاه أعلى سطح الدار"، مشيراً الى "تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وتم احالته الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا".