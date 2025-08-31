العثور على جثة فتاة أجنبية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على جثة فتاة أجنبية في حي القادسية ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الأمن عثرت على جثة فتاة أجنبية (نيجيرية الجنسية) داخل منزل أحد المواطنين في حي القادسية".

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الفتاة تعمل لدى إحدى شركات تشغيل الأيدي العاملة، ويعتقد أنها سقطت من الطابق العلوي لمبنى الشركة الملاصق للدار أثناء محاولتها الهروب، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وفق المصدر.

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، مع عدم وجود آثار تشير إلى اعتداء مباشر".