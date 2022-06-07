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العثور على جثة عليها اثار اطلاقات نارية في السليمانية

Category: أمـن

Date: 2022-06-07T06:04:11+0000
العثور على جثة عليها اثار اطلاقات نارية في السليمانية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية قتل بإطلاقات نارية، وسط السليمانية.

وقال المصدر إن "إبلاغاً من مصدر مجهول وصل الى شرطة محافظة السليمانية يُفيد بوجود جثة رجل في منطقة شيخ عباس".

وأضاف ان "الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وقد تبين أن الجثة هي لرجل مقتول بإطلاق نارية في مناطق متفرقة من الجسم، وقد تم رمي الجثة في حقل زراعي"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية قامت بإرسال الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة والتعرف على المجني عليه".

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