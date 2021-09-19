العثور على جثة عراقية قرب الحدود البولندية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم الأحد، العثور على جثة مواطنة عراقية في مقاطعة غرودنينسك قرب الحدود مع بولندا.

وأفادت هيئة الحدود الحكومية البيلاروسية، في بيان: "تم يوم 19 سبتمبر في مقاطعة غرودنينسك قرب قرية ليسنوييه على مسافة متر واحد من الحدود البيلاروسية البولندية العثور على جثة امرأة ذات (مظهر غير سلافي) ولم تظهر عليها علامات الحياة".

وذكرت الهيئة أنها رصدت مؤشرات واضحة تدل على أن الجثة تم سحبها أرضا من بولندا إلى داخل بيلاروسيا، مضيفة أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا في القضية ودعت ممثلين عن الأمم المتحدة إلى الموقع.

من جهته قال المُتحدث بسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف إن وزارة الخارجيَّة وعبر سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو، تتابع بإهتمامٍ بالغ حادث وفاة مواطنة عراقيّة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة.

من جانبها، ذكرت لجنة التحقيقات البيلاروسية أنها حددت هوية المرأة وهي مواطنة عراقية في 39 عاما من عمرها، مضيفة أن التحقيق لا يستبعد فرضية وفاتها جراء انخفاض درجات الحرارة، بحسب محطة روسيا اليوم.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه، حيث أعلنت لجنة الحدود البيلاروسية في آب الماضي، وفاة شاب "غير سلافي المظهر"، تبين لاحقا أنه مواطن عراقي، في ظروف غامضة على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

وكانت السلطات الليتوانية أجازت مؤخرا لحرس الحدود استخدام "الإجراءات اللازمة كافة"، بما في ذلك القوة، لوقف الهجرة غير الشرعية.

ومنذ بداية العام الحالي تم توقيف 3832 مهاجرا غير شرعي على حدود ليتوانيا مع بيلاروس، بينهم عراقيون.