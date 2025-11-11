العثور على جثة طفل مختطف واعتقال الجاني في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، العثور على جثة طفل مختطف داخل منزل، والقبض على الجاني، شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مناشدة من أهالي منطقة (الدسيم) شرقي العاصمة بغداد بشأن اختطاف طفل يبلغ من العمر ست سنوات ومساومة ذويه بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، دفعت استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة للشروع بعملية نوعية للبحث والتحري وجمع المعلومات الدقيقة،".

وأضافت أن "القوة وصلت إلى منزل المتهم في هذه الجريمة، حيث حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب، إلا أنه تم القبض على المجرم الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بخطف الطفل وقتله ودفنه داخل المنزل"، مبينا أن "القوة باشرت بحفر المكان وعثرت على جثة الطفل بحضور خبير من الأدلة الجنائية".