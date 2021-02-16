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العثور على جثة طفل قتل بظروف غامضة في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-02-16T09:14:41+0000
العثور على جثة طفل قتل بظروف غامضة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه جنوب شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بعد ساعات من اختفائه في منطقة السلامية الواقعة جنوب شرقي الموصل.

واضاف ان الطفل تم قتله في ظروف غامضة ولا توجد اي خيوط تشير الى الجناة حتى الان، مشيرا الى ان قيادة شرطة نينوى شكلت فريقاً تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة.

يشار إلى أن وتيرة قتل الأطفال في أعمار صغيرة تصاعدت في الآونة الأخيرة حيث تعلن القوات الأمنية في مختلف المحافظات بين وقت وآخر عن العثور على جثث أطفال تم قتلهم.

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