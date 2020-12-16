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العثور على جثة طفل في مكب نفايات شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-16T17:14:06+0000
العثور على جثة طفل في مكب نفايات شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن قوة امنية عثرت على جثة طفل شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على جثة طفل مجهول الهوية مرمية بمكب للنفايات ضمن منطقة الشماعية، شرقي بغداد"، مبينا أن "اثار حز في منطقة الرقبة بدت على الجثة".

وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث".

وتعثر القوات الأمنية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية، بين وقت وآخر على جثث مجهولة الهوية ملقاة في الطرقات أو أماكن بعيدة نسبياً عن المساكن.

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