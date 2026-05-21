العثور على جثة طفل تعرض للتعذيب في صلاح الدين وانتحار شاب ببغداد

شفق نيوز- صلاح الدين/ بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول في صلاح الدين، يوم الخميس، بالعثور على جثة طفل عليها آثار تعذيب مرمية قرب مكب للنفايات، فيما أقدم شاب على الانتحار في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً على مكان الحادث في منطقة "الدبسة" شرقي مدينة تكريت، وفتحت تحقيقاً للكشف عن ملابساته".

وأشار إلى نقل الجثة إلى الطبابة العدلية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي بغداد، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً أقدم على الانتحار "شنقاً" مستخدماً حبلاً معلقاً في سقف منزله ضمن منطقة شهداء البياع.

وأضاف أن رأي خبير الأدلة الجنائية يشير إلى أنه يعاني من حالة نفسية.