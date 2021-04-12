العثور على جثة ضابط في البصرة وانتحار شاب عشريني في الديوانية

شفق نيوز/ عثرت قوة أمنية في محافظة البصرة، يوم الاثنين، على جثة تبين أنها لضابط في الجيش بملابس مدنية؛ فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره على الانتحار بمحافظة الديوانية.

وأبلغ مصدر أمني في البصرة وكالة شفق نيوز؛ أنه تم العثور على جثة ضابط برتبة ملازم أول منسوب لوزارة الدفاع.

وأضاف المصدر؛ أنه تم العثور على سلاح نوع مسدس بجانب جثة المجني عليه، ضمن منطقة التنومة في البصرة، مشيرا إلى انه لم يتبين اذا كان الحادث انتحارا أو جريمة قتل.

وفي غضون ذلك؛ افاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية؛ أن شاباً يبلغ من العمر 27 عاما أقدم على الانتحار من خلال حرق نفسه داخل منزله الواقع في مركز المحافظة.

وبيّن المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أنه وفق التحقيقات الاولية تبين ان الشاب يعاني من مشاكل اقتصادية وعائلية، دفعته الى الانتحار.