العثور على جثة ضابط رفيع المستوى جنوبي العراق توفي بظروف غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاربعاء، بالعثور على جثة ضابط رفيع المستوى توفي داخل مكتبه في المحافظة، تحت ظروف غامضة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الجثة تعود لأمر فوج مكافحة ارهاب محافظة ميسان وهو ضابط برتبة عميد"، مشيرا إلى ان "قوة امنية خاصة نقلت جثته للعاصمة بغداد بأمر قضائي، لاكمال اجراءات تشريحها هناك تحت حراسة مشددة".

وبين المصدر، ان "القرار القضائي جاء على خلفية وجود شكوك تولد لدى المحكمة بأن حادثة الوفاة لم تكن طبيعية، وانما بحادث جنائي"، رافضاً الإسهاب بالتفاصيل.