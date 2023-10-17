العثور على جثة صحفي مقتول وانتحار امرأة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة صحفي فيما أقدمت امرأة على الانتحار في حادثين منفصلين بمنطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت فجر اليوم بوجود حادث قتل بالقرب من مطعم "فلافل لبنان" ضمن حديقة الأمة وسط العاصمة بغداد، مضيفا أنه تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى مكان الحادث.

وبين أنه تم

والعثور على جثة المواطن المدعو (ع.م) من مواليد العام 1967 يحمل بطاقة تعريفية صادرة من نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الضحية من سكنة مدينة الموصل، ورفعت الجثة وفتح تحقيق بالحادث.

وفي حادث آخر، انتحرت امرأة من مواليد 1992 باسلوب رمي نفسها من اعلى جسر الصرافية في بغداد.

وقال المصدر ذاته، إنه تم انتشال الجثة من قبل النجدة النهرية من جهة مدينة الطب وسط بغداد.