العثور على جثة صاحب مصفاة نفطية قُتل بداخل مزرعته في كركوك

شفق نيوز/ افاد الشرطة العراقية، يوم السبت، بالعثور على جثة شخص مقتول داخل مزرعته في محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية عثرت فجر اليوم على جثة صاحب مصفاة نفطية أهلية يُدعى "آرام عاصي فتاح" قتُل داخل مزرعته قرب قرية سقزلي في مفرق شوان شمالي محافظة كركوك.

وبين المصدر، أن مسلحين مجهولين أجهزوا على الضحية بسلاح كاتم للصوت ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وقد لوحظت آثار رصاصتين في جسده.