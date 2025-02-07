مقتل شرطي طعنا بسكين بالبصرة والإطاحة بعصابة نفذت سرقة "جريئة" في بغداد

شفق نيوز/ مصدر أمني، يوم الجمعة، بتسجيل حالة قتل لمنتسب تابع لشرطة الطاقة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

و قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطي وجد مقتولاً بطعنات سكين في منطقة الصدر و البطن في جسمه".

وتابع، القول إن "جثة المجني عليه كانت مرمية قرب نقطة حراسة على ناظم البصرة في الزبير غربي المحافظة"، مشيرا الى "تطويق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي السياق أفادت وزارة الداخلية العراقية، مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من تفكيك عصابة نفذت سرقة "جريئة" داخل أحد المنازل السكنية في منطقة شارع فلسطين في بغداد، حيث استولت على أكثر من 125 مليون دينار ومقتنيات ثمينة.

ووفقا لبيان الداخلية، فإن العملية تمت بعد تلقي إبلاغ لتتوجه مفارز المديرية وشكلت فريق عمل متخصصاً لتعقب الجناة، مستعينين بأحدث الوسائل الفنية، وبعد جهود أمنية مكثفة نجح الفريق في كشف هوية السارقين والقبض عليهم. وأوضح البيان أنه، خلال التحقيق، اعترف أفراد العصابة بتنفيذ الجريمة، وتم تصديق أقوالهم قضائياً.

هذا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات، ليواجهوا العقاب العادل على فعلتهم، حسب البيان.