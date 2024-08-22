العثور على جثة شاب ومحاولة انتحار فاشلة لامرأة في كركوك وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بالعثور على جثة شاب في كركوك، في حين انقذت السلطات امرأة حاولت الانتحار في بغداد.

وقال مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغاً بوجود جثة مجهولة الهوية تعود لشاب عشريني مرمية قرب دائرة مرور كركوك شمالي المحافظة"، مبيناً أن "الجثة تحمل آثار طلقات نارية".

وأشار المصدر؛ إلى أن "الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة وللتوصل إلى هوية المجني عليه ومعرفة المتورطين في هذه الجريمة".

في السياق، قال مصدر في بغداد، إن "امرأة تولد 1990 أقدمت على رمي نفسها من اعلى جسر 14 رمضان ضمن منطقة العطيفية بدافع الانتحار".

وأوضح، أن "المفارز النهرية تمكنت من انقاذها ما أسفر عن اصابتها برضوض في الجسم في حين لم تعرف أسباب الانتحار".