العثور على جثة شاب وانتحار منتسب في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بالعثور على جثة شاب وسط المحافظة، فيما أقدم منتسب امني على الانتحار في جنوبها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية تعود لشاب يقدر عمره في العشرينيات"، لافتا إلى أن "الجثة كانت طافية في نهر الفرات قرب جسر النصر من صوب الشامية تم انتشالها والتوجه بها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية سجلت أيضا حادث انتحار عسكري في حرس الحدود عمره في الأربعينيات، حيث أقدم على شنق نفسه داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة "، موضحا أن "ذويه اكدوا ان سبب الانتحار يعود لحالة نفسية يعاني منها".