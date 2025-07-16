العثور على جثة شاب مقتول رميا بالرصاص خلف جامع جنوب كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة شاب مقتول خلف جامع الخلفاء في منطقة الحي العسكري (المعروفة محلياً بمنطقة 55) جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الشاب فارق الحياة متأثراً بثلاث إصابات نارية في مناطق الصدر والبطن والرأس.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الجريمة نفذها شخصان يستقلان دراجة نارية، حيث قام أحدهما بإطلاق النار قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصدر، باشرت الأجهزة الأمنية بمتابعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط الحادث بغية التوصل إلى هوية الجناة.

يشار إلى أن محافظة كركوك شهدت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة حوادث مشابهة، في ظل جهود أمنية مستمرة للحد من الجرائم الجنائية وعمليات الاستهداف المسلح.