العثور على جثة عليها آثار اطلاقات نارية بكركوك وتحرير مختطفة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية في محافظة كركوك، اليوم الأحد، بالعثور على جثة شاب تم تصفيته بطلقات نارية وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة تلقت بلاغا عن وجود جثة لشاب من مواليد 2000 يدعى ( غ س م) داخل منزله الواقع في حي الواسطي حيث تم إجراء الكشف على موقع الحادثة وتبين تصفية الشاب برصاصتين في منطقة الرأس من الجسد".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة طوقت المنزل، وفتحت تحقيقا بالحادثة ونقلت الجثة للطب العدلي لمعرفة أسباب القتل".

وفي حادث اخر افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، بتحرير مختطفة، وتلقي القبض على المتهم بخطفها جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال أوامر القبض القضائية، تمكنت قوة من الفرقة الالية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من(مكتب مكافحة اجرام/الدورة) بالتنسيق مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من تحرير مختطفة والقاء القبض على المتهم بخطفها".

ووفقا للبيان، فقد جاء ذلك بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود حالة خطف على الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وبعد جمع المعلومات والتحري تم كشف موقع الجاني ومداهمة داره واعتقاله ضمن منطقة الدورة/حي الصحة جنوبي بغداد، مشيرا الى تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.