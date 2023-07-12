العثور على جثة شاب جنوبي العراق وإصابة عنصر بالاستخبارات ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة شاب بمحافظة ذي قار، وإصابة عنصر بالاستخبارات بإطلاق نار ببغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب دون العشرين من عمره غريقاً في نهر الغراف قرب قرية سيد مناحي بقضاء الرفاعي وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف المصدر، ان "حادثا اخر سجلته الاجهزة تمثل باحتراق بستان نخيل ومنزل في بناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية، فيما سجل خسائر مادية تمثلت باحتراق 40 نخلة ومنزلا سكنيا بالكامل".

وعلى صعيد آخر، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً في الاستخبارات أصيب نتيجة تعرضه لاطلاق نار اثناء عملية نصب كمين للقبض على احد المطلوبين وفق قضايا تخص القتل ضمن قضاء النهروان.