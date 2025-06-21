العثور على جثة شاب بعد 3 أيام من اختفائه في طوزخورماتو

شفق نيوز/ عُثر، اليوم السبت، على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً قرب مطعم الباخرة في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، بعد ثلاثة أيام من اختفائه في ظروف غامضة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الشاب كان مفقوداً منذ ثلاثة أيام، وسط ترجيحات من ذويه بتعرضه لعملية اختطاف، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية باشرت بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الجريمة وهوية الجناة.

وأضاف المصدر أن الجثة بدت عليها آثار تعذيب واضحة، وقد جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي في القضاء لاتخاذ الإجراءات الأصولية.