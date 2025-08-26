العثور على جثة شاب بديالى وإصابتان خلال مشاجرة مسلحة ببغداد (فيديو وصور)

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب في مشروع ماء المحسن، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في بغداد من إلقاء القبض على أطراف مشاجرة مسلحة أسفرت عن إصابة شخصين في منطقة البتاوين، بالإضافة إلى اعتقال متهم برمي عبوة محلية الصنع (بمبة) على دار سكني في منطقة الدورة بالعاصمة.

ففي ديالى أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 16 عاماً في مشروع ماء المحسن في أطراف مدينة بعقوبة".

وبيّن أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاب غرق أثناء سباحته في المشروع، وتم فتح تحقيق بالحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة الحقيقية".

ومن ديالى إلى بغداد، حيث أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، فضّ مشاجرة مسلحة اندلعت في منطقة البتاوين، وأسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري، وآخر بطعنة بآلة جارحة.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "القبض على ثلاثة أشخاص من أطراف المشاجرة، وضبط السلاح المستخدم نوع (مسدس محور)، فضلاً عن أداة جارحة كانت بحوزتهم، حيث جرى تسليمهم أصولياً إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي العاصمة أيضاً، تمكنت مفارز قسم شرطة الدورة مركز أبو دشير ونجدة الدورة ضمن قيادة شرطة بغداد الكرخ، من إلقاء القبض على متهم رمى عبوة محلية (بمبة) على أحد الدور السكنية.

وجاءت عملية إلقاء القبض، بحسب بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، بعد تتبع الجاني ورصد تحركاته عبر كاميرات المراقبة، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هويته وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي.