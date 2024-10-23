العثور على جثة شاب انتحر قبل أيام وضبط عصابة تهريب عملة في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب جنوب الموصل بعد أيام من انتحاره.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب بعمر 17 عاماً بعد 4 أيام على انتحاره من ضفة النهر قرب الجسر القديم وسط الموصل".

وأوضح المصدر أن الجثة "عثر عليها بعد ان طفت على سطح نهر دجلة في قرية الصلاحية بناحية حمام العليل جنوب الموصل".

مبيناً بان "أسباب الانتحار هي لمشاكل عائلية بعد أن أقدم الشاب ليلاً على النزول الى النهر قرب الجسر"، لافتاً إلى أن "الشرطة وجدت صعوبة في العثور على جثته في وقتها بسبب الأجواء الليلية ما ساعد في ان تجرف الجثة مياه النهر".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة الرصافة، عن ضبط شركة وهمية تستخدم لتهريب العملة خارج البلد، في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة باب المعظم ألقت القبض على متهمان يعملان داخل شركة (وهمية) تستخدم لتهريب العملة خارج البلد".

وتابعت: "تم ضبط داخل الشركة مبلغ مالي قدره أربعمائة ومائة وخمس وثلاثون مليون دينار عراقي وثلاثون ألف دولار أمريكي ومبلغ قدره مليون ومئتان وستة وتسعون الف دينار عراقي".

ولفتت إلى أنه "تمت مداهمة الشركة بعد ورود معلومات تفيد بوجود الشركة ضمن محلة (801)"، مشيرة إلى أنهر"تم إيداع المتهمين التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".