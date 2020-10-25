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العثور على جثة سائق تكسي استأجره مجهولون في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-25T16:16:26+0000
العثور على جثة سائق تكسي استأجره مجهولون في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاحد، بمقتل سائق تكسي في اطراف قضاء  المقدادية من قبل مسلحين مجهولين شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين استأجروا سائق تكسي من منطقة تقاطع القدس، ( 7 كم  شمال شرق بعقوبة)، بهدف ايصالهم الى قضاء المقدادية"، موضحاً أنه "تم العثور على جثة السائق مقتولاً قرب منطقة جسر الروز، ( 10 كم شمال شرق المقدادية)".

وبين المصدر، أن "قوة من الشرطة عثرت على الجثة بعد بلاغات من ذوي الضحية بعد تأخر عودته الى المنزل"، موضحة  أن "سيارته مازالت مفقودة الاثر".

وأشار إلى أن "فريقاً أمنياً فتح تحقيقاً لكشف اسباب وملابسات الحادث، ولم يحدد طبيعته، إن كان جنائي او ارهابي تقف ورائه عناصر مرتبطة بتنظيم داعش".

وتشهد مناطق ديالى تصاعداً بحوادث الجريمة المنظمة لأسباب ودواعي مختلفة ابرزها ضعف الاجراءات القانونية  او مشاكل اجتماعية متفاقمة.

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