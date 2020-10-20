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العثور على جثة زوجة مطرب عراقي وعليها اثار اطلاق نار في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-20T07:27:32+0000
العثور على جثة زوجة مطرب عراقي وعليها اثار اطلاق نار في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بالعثور على جثة امرأة عليها اثار اطلاق نار داخل منزلها الكائن في حي المنصور في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن حي المنصورتم الانتقال الى مكان الحادث ولوحظ وجود دماء في غرفة النوم واثر اطلاق ناري ولم تتم ملاحظة الجثة كونها نقلت الى مشفى اليرموك.

وبين المصدر انه تم الانتقال الى المشفى المذكور ومشاهدة جثة المدعوة (ن.ك) تولد ١٩٩٥ وهي زوجة (مطرب عراقي شاب) متعرضة الى طلق ناري بمنطقة الصدر، مشيرا الى انه لم يتم التأكد اذا كان الحادث انتحار او قتل.

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