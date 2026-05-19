العثور على جثة رضيع حديث الولادة "قُتل خنقاً" وسط كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة مرمية أسفل جسر كوباني وسط المدينة في ظروف غامضة، فيما باشرت القوات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين عثروا على جثة رضيع حديث الولادة مرمية تحت الجسر، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى المكان برفقة فريق طبي".

وأضاف أن "الفحص الأولي أظهر تعرض الرضيع للخنق قبل ترك جثته في الموقع"، مشيراً إلى أن "دوريات شرطة ليلان قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق".

وبيّن المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، وبدأت بجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من المنطقة، في محاولة للوصول إلى هوية الأشخاص المتورطين بالحادثة.

وتثير مثل هذه الحوادث حالة من الصدمة والاستياء بين الأهالي، لاسيما مع تكرار العثور على أطفال حديثي الولادة في ظروف مأساوية، وسط دعوات لتشديد الرقابة ومحاسبة المتسببين بهذه الجرائم.