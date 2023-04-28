العثور على جثة رجل "مقطعة" الى أوصال وانتحار فتاة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل "مقطعة ومتفحمة" وانتحار فتاة في محافظتي بغداد وذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الامنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر ما بين 20 - 30 عاماً مقطعة إلى اجزاء في منطقة التاجيات بالقرب من الجسر الدوار ببغداد".

ولفت إلى أن "الجثة مفصولة الرأس عن الجسد كما مقيدة اليد اليسرى بالأصفاد".

في السياق، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما على الانتحار شنقا داخل منزلها بمنطقة السوق وسط قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

واشار المصدر الى ان "الفتاة المنتحرة تزوجت قبل 4 أشهر، ولا تزال أسباب إقدامها على الانتحار غامضة".