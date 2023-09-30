العثور على جثة رجل مطلوب للقضاء العراقي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على جثة رجل مطلوب للقضاء العراقي في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة شخص مطلوب بدعاوى وفق المادة 256 ولديه "عداوات شخصية" مقتول ضمن منطقة الشعب، شمالي بغداد، بعدة رصاصات في البطن.

وأشار المصدر، إلى تشكيل فريق عمل ومتابعة الكاميرات، ما تبين أن القاتل هو من أولاد عمومته وهناك خلافات عائلية بينهم، مؤكدا أن العمل مستمر لغرض القبض عليه.