العثور على جثة رجل مسن مقتول ومصرع شخص بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها العثور على جثة رجل كبير مقتول شمال مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل كبير في السن مقتول رميا بالرصاص ومرمية جثته في النفايات بمنطقة حي الأمين وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "السلطات الامنية قامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، كما أن "حادث تصادم بين دراجة وعجلة في منطقة تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث أدى الحادث الى وفاة سائق الدراجة على الفور واصابة شخص آخر كان برفقته".