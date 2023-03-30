العثور على جثة رجل "متفسخة" داخل منزله في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بالعثور على جثة رجل داخل منزله شمال غرب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية عثرت، اليوم، على جثة رجل متفسخة بعد خمسة أيام من وفاته داخل منزله في ناحية هبهب، (15 كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "صاحب الجثة يبلغ من العمر 45 عاما، وقضى داخل منزله لأسباب مجهولة"، مشيرا إلى "نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيقا لكشف اسباب الوفاة وملابساتها".