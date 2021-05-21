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العثور على جثة رجل قتيل وانتشال أخرى من نهر في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T10:37:01+0000
العثور على جثة رجل قتيل وانتشال أخرى من نهر في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ قال مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة إن قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة النهروان في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الصدر من الجسد.

الى ذلك افاد مصدر محلي في صلاح الدين اليوم الجمعة بغرق شاب في اطراف  قضاء بلد جنوبي المحافظة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه غرقا في نهر الاسحاقي في اطراف قضاء بلد جنوبي  صلاح الدين.

واضاف" ان جثة الغريق تم انتشالها من قبل الغواصين وتم نقلها الى الطب العدلي".

وتشهد عدة محافظات حوادث غرق شبه يومية  بسبب انعدام وقلة المسابح النموذجية ما دفع الشباب والصبية الى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

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