العثور على جثة رجل ستيني داخل منزله في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل ستيني داخل منزله في حي القادسية وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الجثة كانت في حالة تفسخ نتيجة بقائها عدة أيام داخل المنزل، مشيراً إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً من الأهالي قبل أن تتوجه إلى الموقع وتكتشف الوفاة.

وأضاف أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

شهدت كركوك خلال الأشهر الماضية عدة حوادث مشابهة، حيث عُثر في أكثر من حالة على أشخاص متوفين داخل منازلهم بعد أيام من وفاتهم، نتيجة العزلة الاجتماعية أو الظروف الصحية، وغالباً ما يتم اكتشاف هذه الحالات بعد انبعاث الروائح أو بلاغات الجيران.

وتؤكد الجهات الصحية أن بعض هذه الحوادث ترتبط بأمراض مزمنة أو نوبات قلبية مفاجئة، فيما يجري التحقيق في الحالات التي تثير الشكوك الجنائية.