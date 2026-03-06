العثور على جثة راعي أغنام قضى بضربة أميركية في صحراء النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الجمعة، بالعثور على جثة مواطن من أهالي عين تمر بمحافظة كربلاء اختفى قبل أيام في صحراء النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المواطن انقطعت أخباره قبل يومين وهو يعمل راع للأغنام في منطقة شنانة بصحراء النجف، وقضى بضربة أميركية أثناء تجوله بعجلته في المنطقة، حيث أدت الضربة إلى مقتله واحتراق عجلته".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية نقلت جثة المواطن للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، كشف مساء أول الخميس، تفاصيل الإنزال الجوي الأميركي في محافظة النجف، مؤكداً أن القوة نزلت في محاولة لإسناد قوة أخرى في مهمة استطلاعية.

وأول أمس الأربعاء تضاربت الروايات بشأن وقوع عملية إنزال جوي في البادية الواقعة بين محافظتي كربلاء والنجف من عدمها، بعد حادثة قصف جوي استهدفت قوة عراقية كانت تنفذ مهمة استطلاعية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل أحد المقاتلين وإصابة اثنين آخرين، وسط غموض حول الجهة المنفذة وطبيعة التحركات العسكرية التي سبقت الحادث.

وتحدثت تسريبات أمنية وتصريحات لنواب عن عملية إنزال يُعتقد أنها نفذتها قوات أميركية في عمق الصحراء غرب كربلاء، في حين خلا بيان قيادة العمليات المشتركة أمس الخميس، من أي إشارة إلى حدوث إنزال جوي، كما لم يتهم أي جهة بالوقوف وراء القصف الذي تعرضت له القوة العراقية.