العثور على جثة أحد مختطفي "ليلان" منحوراً

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة أحد المختطفين في منطقة "ليلان" بين محافظتي السليمانية وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة علي كاكا علاو رضا، منحوراً في اطراف ناحية ليلان بعد اختطافه أمس من قبل داعش".

واوضح ان "المقتول يعمل منتسباً أمنياً".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش الارهابي تسللوا الى الطريق الحولي الرابط بين كركوك والسليمانية شرق كركوك، ضمن (المناطق الفارغة) بين البيشمركة والقوات الاتحادية، وقاموا باختطاف شابين واقتادوهما الى جهة مجهولة.

وكشف مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن حادثة خطف مواطنين اثنين على الحدود بين المحافظة، ومحافظة السليمانية، مشيرا الى مقتل مواطن كوردي وإصابة آخر والقبض على مشتبه بهم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين من داعش أطلقوا الرصاص على بعض السيارات قرب قرية بيانلو في ليلان ديستري، ما أسفر عن مقتل مواطن كوردي وإصابة شاب آخر بجروح بالغة"، مبينا أن "مفرزتين لشرطة مكافحة اجرام رحيم آوة والقورية، تمكنتا من القاء القبض على متهمين بالقرب من محطة تعبئة جبل بور".