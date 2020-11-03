العثور على جثة بمنطقة كوردستانية وانتحار امرأتين ببغداد والبصرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء العثور على جثة شاب في بداية العقد الثالث من العمر وعليها آثار اطلاقات نارية داخل هيكل بناية قيد الإنشاء في ناحية "رزكاري" التابعة لقضاء كلار.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، انه تم نقل جثة شخص يُدعى (آشتي رشيد كريم) تولد عام 1988 الى قسم طوارئ "الشهيد هزار" في كلار، مشيرا الى ان هذا الشخص قد توفي أثر تعرض الى اطلاقات نارية.

وبحسب اقول ذويه فإن ذلك الشخص خرج في الساعة الثامنة من مساء يوم امس من منزله لغرض ممارسة الرياضة ولكنه لم يعد بعدها ليتم العثور عليه في وقت مبكر من صباح اليوم مقتولا داخل هيكل منزل قيد الانشاء.

في غضون ذلك قال مصدر أمني مسؤول ان امرأتين اقدمتا على الانتحار في كل من محافظتي بغداد والبصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان امرأة تولد عام ١٩٨٩ انتحرت باسلوب اطلاق النار على نفسها داخل دارها ضمن منطقة النعيرية ببغداد.

واضاف المصدر ان فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما داخل انتحرت منزلها بمنطقة الخمسة ميل بالبصرة، مشيرا الى ان تلك الفتاة تعاني من امراض نفسية حسب ما مثبت في تقارير طبية.