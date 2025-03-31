التعرف على جثة "بلوغر" في بغداد واعتقال قاتلها بالأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الاثنين، بأنه تم التعرف على جثة "البلوغر" التي وُجدت مقتولة داخل إحدى الشقق وسط بغداد، مؤكداً إلقاء القبض على الجاني بعد هربه إلى محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة لشابة مجهولة الهوية يتراوح عمرها بين 25 إلى 30 سنة، مصابة بضربة في رأسها بآلة حادة، داخل إحدى الشقق في حي العدل وسط بغداد".

وأضاف "لاحقاً تم التعرف على جثة المجنى عليها وهي المدعوة (ف. م) الملقبة بـ(شوق العنزي) وتعمل بلوكر"، مشيراً إلى أنه "تم القبض على الجاني وهو تولد 2003 بعد أن تمكن من الهرب إلى محافظة الأنبار".

وأكد أنه "بحسب الاعترافات الأولية فإن دافع الجريمة هو السرقة وتم ضبط مسدس بحوزة الجاني وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في شقق حي العدل ببغداد، وغير معروف إذا كانت تعود لـ"بلوغر" مشهورة، جرى تداول خبر مقتلها.

وبين المصدر، أن "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبر مقتل بلوغر، وبعد التدقيق والمتابعة مع الوكالات الأمنية، أتضح أن الحادث جرى يوم أمس".

وتابع "تم العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة يتراوح عمرها بين 25 – 30 سنة، تعرضت للضرب على رأسها بآلة حادة أدت لوفاتها، داخل إحدى شقق حي العدل"، مبيناً أنه "لم يتبين إذا ما كانت الجثة عائدة للبلوغر المذكورة أم لا".

وشدد المصدر على أنه "لا توجد أي حالة سرقة، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وانتشر خلال الساعات الماضية، في وسائل التواصل الاجتماعي، خبر يفيد بالعثور على جثة "البلوغر شوق العنزي" في بغداد بعد مقتلها وسرقة سيارتها نوع "لاندكروز" موديل 2025.