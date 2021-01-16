العثور على جثة بائع دجاج مثّل بها داعش وارتفاع حصيلة هجوم بمتنازع عليها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى اليوم السبت بارتفاع حصيلة هجوم جلولاء إلى قتيل و 3 جرحى أغلبهم عناصر أمنية في عثرت قوات الأمن على جثة مقطعة لرجل في اطراف الناحية.

وروى المصدر لوكالة شفق نيوز تفاصيل هجوم جلولاء مبينا أن عناصر من داعش تسللت إلى حي الشهداء في اطراف جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة وهاجمت منزل شرطي في مكافحة اجرام جلولاء ما أسفر عن إصابة الشرطي وشقيقه وفي تلك الأثناء وصلت قوة من الحشد العشائري للتصدي للإرهابيين وطاردتهم ما أسفر عن إصابة عنصرين من الحشد وبعد ذلك توفي الشرطي الذي تعرض منزله الهجوم متأثرا بجراحه .

واضاف أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة وصلت إلى مكان الحادث لمعالجة الموقف وفرضت سيطرتها وشنت حملة تفتيش ومطاردة بحثا عن المهاجمين.

وكان مصدر أمني في ديالى قد قد ذكر أن مسلحين يُعتقد إنتماؤهم الى تنظيم داعش أطلقوا النار عشوائيا في الحي المذكور واصابوا منتسبين امنيين ومدنيا.

وفي السياق افاد المصدر ذاته بالعثور على جثة شخص يمتهن بيع الدجاج قام تنظيم داعش بقتله والتمثيل بجثته في اطراف بلدة جلولاء ٧٠كم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من التنظيم المتشدد استهدفوا مركبة البائع في ساعة متأخرة من مساء يوم امس ثم وقع بقبضتهم قبل مقتله.

وتشهد جلولاء التابعة لقضاء خانقين المتنازع عليه بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حوادث امنية وهجمات مستمرة لوقوعها ضمن حوض حمرين الساخن.