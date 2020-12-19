العثور على جثة امرأة عليها اثار تعذيب في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى اليوم السبت بالعثور على جثة امرأة مقتولة في اطراف ناحية الوجيهية 25 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي لوكالة شفق نيوز، ان الجثة عثرت عليها الاجهزة الامنية في المنطقة المحصورة بين قريتي "الحساوية" و"ركبة" التابعة لناحية الوجيهية وعليها اثار تعذيب واطلاق نار.

واضاف التميمي ان الجثة تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه.

واكد ان الضحية مجهولة الهوية ولم تبلغ السلطات الامنية عن اختفاء اي امرأة او حادثة تذكر وان الموضوع في طور التحقيقات لكشف تفاصيله الحقيقية.

وودعت ديالى ظاهرة الجثث المجهولة والقتل الطائفي منذ عام 2008 بعد عمليات بشائر الخير العسكرية التي حررت عدة مناطق من المحافظة من سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة والتنظيمات الاخهرى المرتبطة به.