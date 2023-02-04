العثور على جثة امرأة مقتولة وانتحار أخرى في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بالعثور على جثة امرأة مقتولة فيما أقدمت أخرى على الانتحار في مكانين مختلفين من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية تعثر على جثة امرأة مجهولة الهوية يتراوح عمرها بين 20 - 25 عاما مرمية بالقرب من احدى الانهر ضمن ناحية النهروان، مبينا أن الجثة بدت عليها آثار ضرب مبرح.

وفي حادث آخر ذكر المصدر ذاته، بأن امرأة من مواليد العام 2002 أقدمت على الانتحار بواسطة شنق نفسها بقطعة قماش داخل منزلها ضمن حي الضباط في قضاء المدائن وذلك إثر خلافات اجتماعية.