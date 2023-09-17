العثور على جثة امرأة مقتولة ومصرع مدني بحادث في بغداد وديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، بالعثور على جثة امرأة بين ديالى وبغداد فيما لقي مدني مصرعه بحادث سير شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية عثرت على جثة امرأة مقتولة ومرمية على الطريق الرابط بين ناحية كنعان جنوب شرق بعقوبة ومنطقة النهروان جنوبي بغداد".

واضاف ان "الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما بينت شرطة ديالى ان الحادث ضمن قاطع مسؤوليات شرطة بغداد دون الادلاء بتفاصيل اخرى".

وفي حادث اخر لقي رجل مسن مصرعه بحادث دهس على طريق بغداد- ديالى قرب ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة.

واشار الى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما لاذ السائق (المتسبب بالحادث) بالفرار.