العثور على جثة امرأة مرمية في العراء ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة امرأة مرمية في العراء بالعاصمة، هي الحالة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية بالقرب من الطمر الصحي في منطقة العماري شرقي العاصمة".

ووفقاً للمصدر فأن "الجثة بدت عليها اثار تعذيب وطعن سكين بمناطق متفرقة من الجسم".

وأمس الاحد، عثرت السلطات الامنية على جثة شاب (19 عاماً) داخل داخل "كيس للنفايات" ضمن محطة الطمر الصحي في البلديات.

والجثة وفقاً لمصدر امني، بدت عليها اثار خنق ومفتوحة البطن ومسروقة منها الأحشاء والأجزاء التناسلية مع وجود قطعة قماش على رقبته استخدمت للخنق.