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العثور على جثة امرأة قضت ضرباً بعمود حديد واحباط تفجير قنبلة في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-06-08T07:47:58+0000
العثور على جثة امرأة قضت ضرباً بعمود حديد واحباط تفجير قنبلة في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمقتل امرأة بواسطة تلقيها ضربة بعمود حديد فيما أحبطت قوات الشرطة المحلية تفجيراً بقنبلة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تعثر على جثة امرأة في منزل وسط مدينة العمارة مقيدة بسلاسل كانت قد تلقت ضربة شديدة بواسطة عمود حديدي على رأسها مما أدى الى وفاتها.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال زوج المجنى عليها، وان التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه بهذه الحادثة.

وفي حادث ثان قال المصدر، إن قسم مكافحة المتفجرات في شرطة ميسان رفع "قنبلة" وضعت بالقرب من ساحة حجز الدراجات النارية المخالفة لشروط السير وسط مدينة العمارة دون أي خسائر بشرية او مادية.

وأوضح أن القنبلة كانت عبارة عن فتيل محشو ومعد للتفجير حال حرقه، وتم رميها على جانب الطريق ما بين ساحة حجز الدراجات النارية ودائرة كاتب العدل المحاذي لطريق بصرة - بغداد منطقة الشبانة.

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