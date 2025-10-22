العثور على جثة امرأة قضت بظروف غامضة في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة قضت بظروف غامضة داخل منزلها شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة كانت متزوجة ومنفصلة حالياً، وتم العثور على جثتها داخل منزلها في ناحية العظيم شمالي ديالى، وعليها أثر إطلاقة نارية في الرأس، ووفقاً للمعلومات الأولية فمن المرجح أن المرأة انتحرت بسبب مشاكل عائلية".

وأشار إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.