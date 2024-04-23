العثور على بقايا صاروخ بالستي ايراني شرقي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بالعثور على بقايا صاروخ ايراني شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن"قوة من الدفاع المدني عثرت على بقايا صاروخ باليستي ايراني بطول 7 أمتار في أطراف قضاء مندلي شرقي ديالى".

وأضاف أن "ماتم العثور عليه صاروخ بلا رأس حربي ويرجح أنه تفكك في الهواء و سقط أثناء القصف الايراني صوب اسرائيل".

وأشار الى أن"فرق الدفاع المدني اتخذت الاجراءات اللازمة بشأنه، دون أضرار بشرية".