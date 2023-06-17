العثور على امرأة وطفلها متوفيان في دارهما ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بالعثور على جثتين تعود إلى امراة وطفلها في دارهما جنوبي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه تم العثور على امرأة تولد 1990 وبجنبها طفلها تولد 2020 متوفيان داخل دارهم ضمن مجمع الصدرين في الزعفرانية جنوبي العاصمة.

واضاف المصدر؛ أن تم انتشال الجثتين اللتين كانتا في حالة تفسخ ونقلها من قبل الادلة الجنائية الى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة، مشيرا إلى أن ذوي المرأة قاموا بالإبلاغ عن فقدانها بتاريخ 14 حزيران الجاري.